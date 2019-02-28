Son Dakika Haberleri: 7 Mürettebatı Kurtaran Sahil Güvenlikten Nefes Kesen Tatbikat

7 Mürettebatı Kurtaran Sahil Güvenlikten Nefes Kesen Tatbikat

2 saat önce

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca yapılan arama-kurtarma tatbikatı nefes kesti.

7 Mürettebatı Kurtaran Sahil Güvenlikten Nefes Kesen Tatbikat, System.String[]
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca yapılan arama-kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun açıklarında arama-kurtarma ve boğulma olaylarına karşı tatbikat yapıldı. Canik Balıkçı Barınağı açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi, helikopter ve botlar yer aldı. Çok sayıda personelin katıldığı tatbikatta denizlerde yaşanan olumsuzluklarda, boğulma olaylarında ve arama kurtarma çalışmalarında daha hızlı davranılması hedefleniyor.

7 mürettebatı sağ olarak kurtarmışlardı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 7 Ocak'ta Samsun'un 80 mil açıklarında batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı gemiden 7 mürettebatı sağ olarak kurtarmayı başarmıştı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Karadeniz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 Mürettebatı Kurtaran Sahil Güvenlikten Nefes Kesen Tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]