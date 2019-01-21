7'nci Ana Jet Üssü'nde Kablo Hırsızlığına 2 Gözaltı
16 dakika önce
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7'nci Ana Jet Üssü'nde yapılan inşaatta çalışan 2 kişi, kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilince jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MALATYA'nın Akçadağ
ilçesinde bulunan 7'nci Ana Jet Üssü'nde yapılan inşaatta çalışan 2 kişi, kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilince jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Dün, akşam saatlerinde jandarma ekipleri şüphe üzerine plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Kamyonetin sürücüsü M.K. ve yanında bulunan H.K.'ye aracın kasasında ne olduğu soruldu. 7'nci Ana Jet Üssü'nde çalıştıklarını ve inşaat çöplerini şirketin inşaat alanına götürdüklerini söyleyen şüphelilerin kamyonet kasasında kablo taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, inşaatı yapan özel şirketin yetkilileriyle görüştü. Yetkililer, işçilerin herhangi bir kablo taşıma görevi olmadığını söyleyince 20 bin lira değerindeki kabloları çaldıkları belirlenen sürücü M.K. ile kepçe operatörü H.K., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
- Malatya
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:32 Kaynak: DHA
Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi