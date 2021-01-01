7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi - Son Dakika

7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi

01.01.2021 13:24
7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi, System.String[]

Gaziantep'te, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Feyzanur S. yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feyzanur S'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi

Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi - Son Dakika


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