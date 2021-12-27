VAKALARIN EN FAZLA ARTTIĞI RİZE'DE 'REHAVET' TEPKİSİ - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs risk haritasına göre vaka sayısının en fazla arttığı Rize'de vatandaşlar, toplumda rehavet oluştuğunu belirterek, tedbirlere karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaşarak, '11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan' ifadelerini kullandı. Nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan il olan Rize'de, geçen hafta 198,34 olan vaka sayısı 254,10'a yükseldi.

Kent sakinleri vaka artışleri üzerine koronavirüs tedbirlerine karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Asiye Turan, 'İnsanlarımız duyarsız davranıyor. Vakalar ilk çıktığında herkes birbirinden kaçıyor, uzak duruyordu. Şimdi herkes ev ziyaretlerinde, buluşmalarda. Kimse daha korkmuyor. Aşı çıktı diye millet ipin ucunu bıraktı sanıyorum' dedi. Hasan Karaosman ise, 'Kimsenin tedbirler umurunda değil. Herkes kendini bırakmış. Herkeste rehavet var. Böyle giderse vakalar daha da artacak. Ben kendimi koruyorum. Maskesiz çıkmıyorum, dezenfektan kullanıyorum. Tedbirli olunca bana vaka bulaşmadı' diye konuştu. Ayşe Akgün de, Kimse kurallara uymuyor, herkes serbest geziyor. Ev buluşmalarında toplanıyorlar. Gece yok gündüz yok. Böyle olunca vakalar artar tabi? ifadelerini kullandı.