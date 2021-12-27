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7'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN 2 KUZEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

7'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN 2 KUZEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

27.12.2021 13:01

KAYSERİ'de 11 katlı binanın 7'nci katındaki balkon penceresinden düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAYSERİ'de 11 katlı binanın 7'nci katındaki balkon penceresinden düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzenler İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7'nci kattaki evin balkon penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İrem Su ve Zehra Gül'ün cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Argıncık Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına, kuzenlerin ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından iki kuzen yan yana toprağa verildi.

Öte yandan polis, 2 kuzeninin ölümüyle ile soruşturmasını sürdürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Yasin DALKILIÇKAYSERİ, (DHA)

7'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN 2 KUZEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
7'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN 2 KUZEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
7'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN 2 KUZEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

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Kocasinan, İrem Su, Kayseri, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN 2 KUZEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN 2 KUZEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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