7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti - Son Dakika
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7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti

09.06.2022 17:04
7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti

Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 7'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 7'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, bir inşaatın 7'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Şahıs ifadesinin alınması için karakola götürüldü. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti - Son Dakika
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