7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma - Son Dakika

7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma

6 saat önce

ANTALYA'da, iş merkezinin 7'nci katındaki balkonda işçinin, güvenlik önlemi almadan demir profiller arasında silikon sıktığı görüldü.

7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma, System.String[]

ANTALYA'da, iş merkezinin 7'nci katındaki balkonda işçinin, güvenlik önlemi almadan demir profiller arasında silikon sıktığı görüldü.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 8 katlı iş merkezinin 7'nci katındaki balkona çıkan işçi, güvenlik önlemi almadan demir profil çakmaya başladı. Tehlikeli çalışmasını sürdüren işçi, daha sonra demir profiller arasında uzanarak, silikon sıktı. Bir ayağıyla iş merkezinin balkon pervazına diğer ayağıyla da balkonun iç kısmındaki merdivene basan işçi, zaman zaman elindeki matkapla duvarı delip, demir profili silikonla tutturmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


Cumhuriyet Meydanı, Muratpaşa, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor
Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Son Dakika: Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Yunanistan'ın öldürdüğü Suriyeli mülteci için soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:23:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]