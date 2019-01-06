Son Dakika Haberleri: 7'nci Katın Balkonundan Düşen Kadın Öldü

7'nci Katın Balkonundan Düşen Kadın Öldü

1 saat önce

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek, düşen Pakize Kök (78), yaşamını yitirdi.

7'nci Katın Balkonundan Düşen Kadın Öldü, System.String[]
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek, düşen Pakize Kök (78), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Artıkabat Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 7'nci katındaki evinde yalnız yaşayan Pakize Kök, iddiaya göre, balkondan dengesini kaybederek, düştü. Kadının zemine çakıldığını gören bina sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Pakize Kök'ün cansız bedeni, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

Polis, Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu!

Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:29:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7'nci Katın Balkonundan Düşen Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]