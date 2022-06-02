7'nci katta ölüm kalım mücadelesi - Son Dakika
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7'nci katta ölüm kalım mücadelesi

02.06.2022 12:51
7'nci katta ölüm kalım mücadelesi

7'nci katta ölüm kalım mücadelesi İnşaat asansörü çökünce işçi 7'nci katta asılı kaldı Adıyaman'da, 9 katlı bir binanın 7.katında çalışan işçi, asansörün çökmesi sonucu havada asılı kaldı.

7'nci katta ölüm kalım mücadelesi

İnşaat asansörü çökünce işçi 7'nci katta asılı kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 9 katlı bir binanın 7.katında çalışan işçi, asansörün çökmesi sonucu havada asılı kaldı. Ölüm kalım mücadelesi veren işçi son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26399 Sokak içerisinde bulunan ve yapımı devam eden 9 katlı bir binanın 7.katında çalışan İdris Koç'un üzerinde bulunduğu iskele aniden çöktü. Havada asılı kalan İdris Koç, ölüm kalım mücadelesi verdi. Durumu fark eden inşaat çalışanları ile vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dakikalarca süren kurtarma çalışmaları sonucunda İnşaat işçisi İdris Koç, kendisine uzatılan halatları kendisine bağladı. Halat yardımıyla yukarı çıkarılan İdris Koç, sağ salim kurtarıldı.

İnşaat işçisinin kurtarılmasıyla herkes derin bir nefes aldı. İnşaatlarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, denetimlerin yapılmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7'nci katta ölüm kalım mücadelesi - Son Dakika


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