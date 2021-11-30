7'İNCİ KATTAKİ DAİRENİN PENCERESİNDEN DÜŞEN ÇINAR TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

SAMSUN'da binanın 7'nci kattındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Çınar Güldoğan (14), gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Haydar Güldoğan, 'Oğlum bu sana yakışmadı, seni nasıl kara toprağa vereceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Çınar Güldoğan, henüz belirlenemeyen bir sebeple binanın 7'nci kattındaki dairenin penceresinden düştü. Baba Haydar Güldoğan, oğlunun odasında olmadığını ve pencerenin açık olduğunu fark etti. Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba Güldoğan, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çınar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

'SENİ BÖYLE Mİ GÖNDERECEKTİM"

Çınar Güldoğan için evlerinin önünde helallik alındı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan baba Haydar Güldoğan ile anne Neslihan Güldoğan sinir krizleri geçirdi. Bu sırada Haydar Güldoğan, "Oğlum bu sana yakışmadı. Ben seni böyle mi gönderecektim? Oğlum seni nasıl kara toprağa vereceğim?" diyerek oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Daha sonra Derecik Mezarlığı'na getirilen Çınar Güldoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Çınar'ın ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.