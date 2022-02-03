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7'nci kattan düşen Sedefnur, 25 gündür yoğun bakımda - Son Dakika

7'nci kattan düşen Sedefnur, 25 gündür yoğun bakımda

03.02.2022 11:19
7'nci kattan düşen Sedefnur, 25 gündür yoğun bakımda

KOCAELİ'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) yoğun bakımdaki tedavisi, 25 gündür uyutularak devam ediyor.

KOCAELİ'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) yoğun bakımdaki tedavisi, 25 gündür uyutularak devam ediyor.

Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uyutulan Sedefnur'un, 25 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemece tutuklandı. Polis memuru O.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

7'nci kattan düşen Sedefnur, 25 gündür yoğun bakımda
7'nci kattan düşen Sedefnur, 25 gündür yoğun bakımda
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Polis Memuru, Ahmet Ata, Körfez, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7'nci kattan düşen Sedefnur, 25 gündür yoğun bakımda - Son Dakika


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