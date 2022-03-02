7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi - Son Dakika
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7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi

02.03.2022 12:41
7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi

KOCAELİ'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar, (23) yoğun bakımdan çıktı.

KOCAELİ'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar, (23) yoğun bakımdan çıktı. Sedefnur'un konuşamaması nedeniyle soruşturmanın yürümesi için dudak okuma ve iletişim konusunda uzmanlar görevlendirildi. Sedefnur ile yapılan ilk görüşmeden sonuç elde edilemedi.

Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu. Sedefnur bir süre önce uyandırılırken Beyin ve Sinir Cerrahi Servisindeki odaya alındı. Solunum desteği alan Sedefnur'un yanında ailesi bulunuyor. Sedefnur zaman zaman ailesinin görüşmelerine gözleriyle tepki veriyor.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.  İDDİANAME İÇİN İFADESİ BEKLENİYORCumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifade vermesini bekledi. Ancak, yoğun bakımda olması ve sonrasında Sedefnur'un konuşamaması nedeniyle iletişim kuracak uzmanlar görevlendirdi. Dudak okuma ve iletişim konusunda uzman olan görevliler, Sedefnur ve doktorlarla görüştü. Sedefnur ile yapılan ilk görüşmede sonuç elde edilemedi. Sedefnur sorulan sorulara cevap veremedi, bilincinin tam olarak yerinde olup olmadığı belirlenemedi. Uzmanlar, soruşturma kapsamında Sedefnur ile belli aralıklarla görüşme yapmaya devam edecek.


7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi
7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi
7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi
7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi
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Polis Memuru, dudak okuma, Ahmet Ata, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7'nci kattan düşen Sedefnur konuşamayınca dudak okuma uzmanları görevlendirildi - Son Dakika


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