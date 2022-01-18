Üye Girişi
7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı - Son Dakika

7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı

18.01.2022 20:12
7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısında arkadaşıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Mustafa Can Yılancıoğlu, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısında arkadaşıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Mustafa Can Yılancıoğlu, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Mustafa Can Yılancıoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte çatıda oyun oynayan Mustafa Can Yılancıoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Mustafa Can ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Mustafa Can'ı bulunduğu yerden çıkartırken, sağlık ekipleri ise müdahalede bulundu. Mustafa Can, müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Can Yılancıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı
YORUMLAR
500

İtfaiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı - Son Dakika


Zorla ilaç yazdırmak isteyen şahıs, istediğini alamayınca doktoru yumrukladı Zorla ilaç yazdırmak isteyen şahıs, istediğini alamayınca doktoru yumrukladı         
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!         
20:05
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
20:02 Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim
19:46 Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
19:31 Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
19:23 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11
19:21 Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj
18:46 Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi
18:29 Singapur'da yaşanan olayda, iş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 20:20:02. #1.13#
SON DAKİKA: 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement