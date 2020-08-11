7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı - Son Dakika

7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı

7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandıARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak.

7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak. 150 yıllık tarihinde 7'nci kez yerleşim yeri değiştirilecek olan ilçenin taşınacağı ve 2 bin 597 konutun inşa edileceği yeni yerleşim yerindeki çalışmaların yüzde 40'ı tamamlandı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 3 BÖLGEDE İNŞAAT SÜRÜYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun kaba inşaatı tamamlandı. 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında bin 174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez camii, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. Yeniden inşa edilen yeni yerleşim yerindeki çalışmaların da yüzde 40'ı tamamlandı. Bölge halkı da, yeni yerleşim yerine taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor.

'ÇALIŞMALAR 2021 YILINDA BİTECEK'

DSİ yeni yerleşim yeri sorumlusu İnşaat Mühendisi Suat Köse, çalışmalara ilişkin verdiği bilgilerde, 'Yeni Yusufeli ilçesi, 3 bölgeden oluşuyor. İkinci bölgedeki üst yapı ihalesi yapıldı, 340 konut inşaatı tamamlandı. Yine aynı bölgede 224 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Bu bölgede aynı zamanda ilçe jandarma bölük komutanlığımız, semt camimiz ve sağlık ocağımız bulunuyor. İlçemizin merkezi olan birinci bölgede ise hükümet konağı, adliye sarayı, öğretmenevi, kapalı spor salonu, PTT, kütüphane, merkez cami, müftülük ve bir okulumuz olacak, bunların ihalesi yapıldı, inşaat süresi de tamamlandı. Şu an çevre düzenlenmesi yapılıyor. Şu an yeni yerleşim yerimizde 2 bin 250 konutumuzun ihalesi tamamlanmış durumda. Küçük sanayi sitesi ve birkaç tane okulumuzun da ihalesi en kısa zamanda yapılarak, yeni yerleşim yerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Barajımızın su tutma programı 2021 Aralık ayı olarak belirlendi. Bizde bu tarihe kadar yeni ilçemizdeki çalışmaları bitirip, vatandaşlarımızı bölgeye taşımayı planlıyoruz" dedi.

7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı

Yusufeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı - Son Dakika

Son Dakika

Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum         
17:31
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı         
17:17
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım         
16:17
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı         
15:27
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz         
15:19
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu         
10:34
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı         
09:28
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi         
08:25
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı         
07:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 23:19:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei