7'nci kez taşınacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde çalışmaların yüzde 40'ı tamamlandı - Son Dakika

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı nedeniyle, ilçe merkezi su altında kalacak. 150 yıllık tarihinde 7'nci kez yerleşim yeri değiştirilecek olan ilçenin taşınacağı ve 2 bin 597 konutun inşa edileceği yeni yerleşim yerindeki çalışmaların da yüzde 40'ı tamamlandı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde inşaat sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi ise sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

3 BÖLGEDE İNŞAAT SÜRÜYOR150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisindeki 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun kaba inşaatı tamamlandı. 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında bin 174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli 2 okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. Yeniden inşa edilen yeni yerleşim yerindeki çalışmaların toplamda yüzde 40'ı bitirildi. Bölge halkı da yeni yerleşim yerine taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor.'ÇALIŞMALAR 2021 YILINDA BİTECEK'

DSİ yeni yerleşim yeri sorumlusu İnşaat Mühendisi Suat Köse, çalışmalara ilişkin verdiği bilgilerde, "Yeni Yusufeli ilçesi, 3 bölgeden oluşuyor. İkinci bölgedeki üst yapı ihalesi yapıldı, 340 konut inşaatı tamamlandı. Yine aynı bölgede 224 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Bu bölgede aynı zamanda ilçe jandarma bölük komutanlığımız, semt camimiz ve sağlık ocağımız bulunuyor. İlçemizin merkezi olan birinci bölgede ise hükümet konağı, adliye sarayı, öğretmenevi, kapalı spor salonu, PTT, kütüphane, merkez cami, müftülük ve bir okulumuz olacak, bunların ihalesi yapıldı, inşaat süresi de tamamlandı. Şu an çevre düzenlenmesi yapılıyor. Şu an yeni yerleşim yerimizde 2 bin 250 konutumuzun ihalesi tamamlanmış durumda. Küçük sanayi sitesi ve birkaç tane okulumuzun da ihalesi en kısa zamanda yapılarak, yeni yerleşim yerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Barajımızın su tutma programı 2021 Aralık ayı olarak belirlendi. Bizde bu tarihe kadar yeni ilçemizdeki çalışmaları bitirip, vatandaşlarımızı bölgeye taşımayı planlıyoruz" dedi.