Son Dakika Haberleri: 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi
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7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

1 saat önce

SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı gerçekleştirildi.

7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi, System.String[]


SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:16 Kaynak: DHA
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