7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi
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SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:16 Kaynak: DHA
SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
ANKARA,
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