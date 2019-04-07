Son Dakika Haberleri: 7 Nisan Pazar Dha Spor Gündemi

7 Nisan Pazar Dha Spor Gündemi

3 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Göztepe - Akhisarspor16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe19.00 Medipol Başakşehir - Atiker KonyasporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Göztepe - Akhisarspor

16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

19.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, daha sonra da karayoluyla Rize'ye gidecek.

MARATON

Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

09.00 Yarı Maraton yarış startı

09.15 10K Yarış startı

10.40 Elit Atletler basın toplantısı

11.00 Ödül töreni

SPOR TOTO 1. LİG

14.00 Ümraniyespor - Hatayspor

16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği

16.30 Afjet Afyonspor - Adana Demirspor

19.30 Adanaspor - Abalı Denizlispor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.05 Everton - Arsenal (Cenk Tosun)

19.30 Celta de Vigo - Real Sociedad (Okay Yokuşlu)

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

13.00 Fenerbahçe Beko - İstanbul BBSK

15.15 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji

17.30 Banvit - Galatasaray Doğa Sigorta

Kadınlar BSL

16.00 İstanbul Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Halkbank - Aydın B.Şehir Bld.

16.00 Çanakkale Bld. - Karayolları

HALTER

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Ayşegül Çoban Başol, erkekler 61 kiloda ise Ferdi Hardal ile Bünyamin Sezer madalya için mücadele verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:09 Kaynak: DHA

Spor
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