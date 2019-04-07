7 Nisan Pazar Dha Spor Gündemi
3 dakika önce
SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Göztepe - Akhisarspor16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe19.00 Medipol Başakşehir - Atiker KonyasporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Göztepe - Akhisarspor
16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, daha sonra da karayoluyla Rize'ye gidecek.
MARATON
Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek.
09.00 Yarı Maraton yarış startı
09.15 10K Yarış startı
10.40 Elit Atletler basın toplantısı
11.00 Ödül töreni
SPOR TOTO 1. LİG
14.00 Ümraniyespor - Hatayspor
16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği
16.30 Afjet Afyonspor - Adana Demirspor
19.30 Adanaspor - Abalı Denizlispor
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.05 Everton - Arsenal (Cenk Tosun)
19.30 Celta de Vigo - Real Sociedad (Okay Yokuşlu)
BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
13.00 Fenerbahçe Beko - İstanbul BBSK
15.15 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji
17.30 Banvit - Galatasaray Doğa Sigorta
Kadınlar BSL
16.00 İstanbul Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Halkbank - Aydın B.Şehir Bld.
16.00 Çanakkale Bld. - Karayolları
HALTER
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Ayşegül Çoban Başol, erkekler 61 kiloda ise Ferdi Hardal ile Bünyamin Sezer madalya için mücadele verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:09 Kaynak: DHA
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