7 Nisan Pazar Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Göztepe - Akhisarspor16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe19.00 Medipol Başakşehir - Atiker KonyasporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG



13.30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



16.00 Göztepe - Akhisarspor



16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe



19.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor



BEŞİKTAŞ



11.00 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, daha sonra da karayoluyla Rize'ye gidecek.



MARATON



Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek.



09.00 Yarı Maraton yarış startı



09.15 10K Yarış startı



10.40 Elit Atletler basın toplantısı



11.00 Ödül töreni



SPOR TOTO 1. LİG



14.00 Ümraniyespor - Hatayspor



16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği



16.30 Afjet Afyonspor - Adana Demirspor



19.30 Adanaspor - Abalı Denizlispor



TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.



AVRUPA'DAN FUTBOL



16.05 Everton - Arsenal (Cenk Tosun)



19.30 Celta de Vigo - Real Sociedad (Okay Yokuşlu)



BASKETBOL



Tahincioğlu BSL



13.00 Fenerbahçe Beko - İstanbul BBSK



15.15 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji



17.30 Banvit - Galatasaray Doğa Sigorta



Kadınlar BSL



16.00 İstanbul Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü



VOLEYBOL



Vestel Venus Sultanlar Ligi



14.00 Halkbank - Aydın B.Şehir Bld.



16.00 Çanakkale Bld. - Karayolları



HALTER



Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Ayşegül Çoban Başol, erkekler 61 kiloda ise Ferdi Hardal ile Bünyamin Sezer madalya için mücadele verecek.

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