Son Dakika Haberleri: 7 Ocak Kurtuluş Etkinlikleri Kapsamında Masa Tenisi Turnuvası Başladı

7 Ocak Kurtuluş Etkinlikleri Kapsamında Masa Tenisi Turnuvası Başladı

34 dakika önce

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Masa Tenisi turnuvası Osmaniye Gençlik Merkezi'nde başladı.

7 Ocak Kurtuluş Etkinlikleri Kapsamında Masa Tenisi Turnuvası Başladı, System.String[]

Masa Tenisi Turnuvasının açılış maçını yapan Başkan Kadir Kara, masa tenisinde gösterdiği başarılı performansı alkış topladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından ve Masa Tenisi İl Temsilciliği'nin destekleriyle düzenlenen Turnuva'nın açılış konuşmasın yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz masa tenisi turnuvasına katılan tüm sporcularımıza ve onların katılımlarına destek sağlayan saygıdeğer velilerimize çok teşekkür ediyorum. Turnuvada yer alan bütün yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

7 Ocak kurtuluş kupası masa tenisi turnuvası 7 ayrı kategoride yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:07 Kaynak: Bültenler

Kadir Kara, Osmaniye, Güncel
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