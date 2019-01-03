7 Ocak Kurtuluş Koşusu Tamamlandı

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Atletizm İl Temsilciliği koordinasyonunda yapılan kurtuluş koşusu güney çevre yolu Karaçay mesire yeri kavşağından Belediye Başkanı Kadir Kara'nın başlama düdüğü ile start aldı.

Osmaniye belediyesi hizmet binasına kadar olan yaklaşık 3 bin metrelik parkurda sporcular kıyasıya yarıştılar. 7 Ocak Kurtuluş Koşusuna 6 kategoride yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşu yıldönümü etkinliklerine katkı ve katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ettiğini ifade eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Bizler için büyük anlam ifade eden 7 Ocak Kurtuluş koşusunu gerçekleştirdik. Her alanda kurtuluş ruhunu yaşatmak genç nesillere ve bütün nesillere Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşu ilgili olan duyguları aktarabilmek, paylaşabilmek ve hep birlikte bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. Bize bugünleri hazırlayanları yad edebilmek adına bu programları düzenliyoruz. Tüm hemşerilerimize selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." Şeklinde konuştu.

Yıldız Kızlar kategorisinde Zeliha Çakıcıoğlu birinci, Nuray Kaçar ikinci ve Esmanur Okay üçüncü oldular. Yıldız Erkekler kategorisinde Ramazan Kundakçı birinci, Alper Fındık ikinci ve Musab Kundakçı üçüncü oldular. Genç Kızlar kategorisinde Hatice Ünzir birinci, Aslıhan Seki ikinci ve İrem Kuru üçüncü oldular. Genç Erkekler kategorisinde Yusufcan Yiğit birinci, Taha Özgüven ikinci ve Aykut Kısay üçüncü oldular. 40 – 60 Yaş Veteranlar kategorisinde Ferhat Gürsoy birinci, Nuh Erdoğan ikinci ve İbrahim Horoz üçüncü oldular. 60 Yaş üstü Veteranlar kategorisinde ise Adnan Ekici birinci, Ali Esmek ikinci ve Ali Güngör üçüncü oldular. Ayrıca Muhammet Kılıç'a jüri özel ödülü takdim edildi.

7 Ocak Kurtuluş Koşusunda dereceye giren sporculara belediye hizmet binası giriş katında düzenlenen ödül töreninde ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Lökoğlu iletarafından verildi.