7 Ocak Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Sportif Yarışmalar Yapılacak

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen yarışmalar Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı il temsilciliklerinin destekleri ile düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında 03 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00'da Karaçay çevre yolu ile belediye hizmet binası arasında yaklaşık 5 km'lik 7 Ocak Kurtuluş Koşusu, 5-6 Ocak 2019 tarihlerinde Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonunda 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası, 05 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00'da Osmaniye Gençlik Merkezi'nde 7 Ocak Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası, 5 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00'da Samet Aybaba İzci Kampında 7 Ocak Dart Turnuvası, 06 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00'da Cebeli Bereket Kültür Merkezi çevresinde 7 Ocak Oryantiring Yarışması, 6 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00'da Osmaniye Gençlik Merkezi'nde 7 Ocak Kurtuluş Kupası Bölgesel Bilek Güreşi Turnuvası yapılacak.