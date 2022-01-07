7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor - Son Dakika

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 13,8380'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 13,87 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,67'den, sterlin/TL ise 18,77'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olması nedeniyle, olası beklentilerden uzak gerçekleşmelerde döviz kurlarında oynaklığın artabileceğini ifade etti. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.