7 Ocak Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 7 Ocak Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

7 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Okan Buruk: Hedef şampiyonluk "Arda dönerse kucaklarım, kapımı açarım""Geldiğimiz noktada istediklerimizi yaptık""Sürekli yükseliş içinde olan bir takım olduk""Zor bir fikstüre gireceğiz""Milli takımda görev almak onurdur""Sakatlıklar nedeniyle savunmada sorun yaşadık""Türk teknik adam olarak...

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Okan Buruk: Hedef şampiyonluk

"Arda dönerse kucaklarım, kapımı açarım"

"Geldiğimiz noktada istediklerimizi yaptık"

"Sürekli yükseliş içinde olan bir takım olduk"

"Zor bir fikstüre gireceğiz"

"Milli takımda görev almak onurdur"

"Sakatlıklar nedeniyle savunmada sorun yaşadık"

"Türk teknik adam olarak yurt dışında çalışma hedefim var"

"Sivasspor doğru bir takım ortamı yarattı"

"Şenol Güneş ve ekibini başarılı buluyorum"

"Futbolda hata yapanlar sadece hakemler değil"

"İrfan'ı Avrupa'nın iyi takımlarında görmek isterim"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Tabiri caizse her oyuncunun yağından, sütünden, şekerinden faydalanacağız

"İlk 3 maçımız çok önemli"

"Kulübümüzle sorun yaşayan arkadaşlarımızdan geriye dönük dosyalarda bize yardımcı olmalarını rica ediyorum"

"Köprünün altından çok sular akar"

"İlk 3 maçta en az 7 puan hedefliyoruz"

"Boyd'a Ankaragücü formasını tekrardan giydirmek isteriz"

"Yabancı oyuncu konusunda iyi kararlar vermek lazım"

"Bizim için 14 yabancı lüks"

"Şenol hocanın gelmesi en olumlu karardı"

Gençlerbirliği futbolcusu Berat Özdemir: Hamza Hoca ile üstün bir performans sergiledik

"Hedefe ulaştıkça yeni hedefler koyuyoruz"

"Transfer haberleri mutluluk verici"

"Mert Çetin güzel bir yol açtı"

"Umarım ülkemi yurt dışında temsil ederim"

"Şenol hocanın gelmesiyle genç futbolculara verilen değer arttı"

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: Kaliteli transfer olduktan sonra bu takım ligde kalacaktır

"Hepimiz inanmış durumdayız"

"Bize yakışmayan ve hoş olmayan bir görüntü sergiledik"

"Gitmek isteyen gider, biz buradayız"

"Transfer teklifleri oldu ama ben gitmek istemiyorum"

"Milli takımı herkes ister"

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç: Daha üst sıralara tırmanma şansımız var

"Lige renk kattık diye düşünüyorum"

"Sumudica, futbolu yaşayan birisi"

"Şehrin desteğini arkamızda hissediyoruz"

"Herkesin herkesi yenebileceği bir sezon görüyoruz"

"Bir Anadolu takımının şampiyon olacağını düşünüyorum"

"Vedat Muriç beğendiğim forvetlerden birisi"

"Genç ve yetenekli kalecilerimiz var"

"Avrupa Şampiyonası'nı dört gözle bekliyorum"

" Beşiktaş'ta oynadığım dönem milli takıma çağrılmayı bekledim"

MHK KIŞ SEMİNERİ VE FIFA KOKART TÖRENİ

14.00 Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nin resmi açılış ve kokart töreni gerçekleştirilecek.

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde devre arası kamp çalışmaları sürüyor.

13.30 Ozan Tufan basın toplantısında konuşacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına devam edecek.

14.00 Burak Yılmaz basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

16.00 Sarı kırmızılı ekip ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, çift antrenmanla Antalya kampına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇI

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu

VOLEYBOL

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri

15.00 Almanya - TÜRKİYE

18.00 Polonya - Bulgaristan

21.30 Azerbaycan - Hollanda

BASKETBOL

7Days EuroCup

20.00 Tofaş - Unicaja Malaga

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Telekom Baskets Bonn

22.30 San Pablo Burgos - Teksüt Bandırma BK

ATLETİZM

TAF - Atletizmi Yurt Çapında Yaygınlaştırma Projesi: Her Şehirde Atletizm kapsamında Ağrı ve Van illerine yetenek seçimi ikinci aşama testleri uygulamaları yapılacak.


Okan Buruk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
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