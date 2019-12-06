7. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 7. Bakanlar Toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 14 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki 10 üyeli OPEC dışı ülkeler, düşük petrol fiyatlarını, küresel petrol piyasasındaki arz fazlasını ve dünya genelindeki düşük petrol talebini görüşmek için bir araya geldi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, burada yaptığı konuşmada, örgütün piyasaya olan bağlılığına vurgu yaparak, "Petrol piyasası bize güvenmeli ve analistler bize inanmalı. Bunlar olmadan başarmak istediklerimizi yapamayız. Bu kadar basit. Piyasayı ve analistleri temin ederim, bizler işimizi düzgün yapıyoruz. Bu piyasa başıboş bırakılmayacak." ifadesini kullandı.

Küresel petrol piyasasının içinde bulunduğu durumla yüzleşilmesi gerektiğine işaret eden Selman, bu gerçekleşmeden OPEC'in amaçlarına ulaşamayacağını kaydetti.

Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez de OPEC ile OPEC dışı ülkelerin müttefikliğinin 3 yılı doldurduğunu belirterek, Aralık 2016'dan bu yana her iki gruba ait üye ülkelerin arasındaki diyaloğun güçlü olduğunu bildirdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da OPEC ile OPEC dışı ülkelerin bugün üretim miktarlarıyla kotaları hakkında görüşmeler gerçekleştirerek nihai bir karara ulaşacaklarını ifade etti.

Dün, yaklaşık 6 saat süren OPEC'in 177. Olağan Toplantısı'ndan herhangi bir karar çıkmamıştı.