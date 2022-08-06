Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi

06.08.2022 22:30
Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi

7 Operasyonu' kapsamında merkez kırsalında tespit edilen, teröristlerin 'kış kampı' olarak kullandığı sığınak imha edildi.

TUNCELİ'de 622 personelle yürütülen 'Eren Abluka- 7 Operasyonu' kapsamında merkez kırsalında tespit edilen, teröristlerin 'kış kampı' olarak kullandığı sığınak imha edildi.

Tunceli'de 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka- 7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Merkez kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda, patlayıcı madde için eğitimli köpek, taarruz helikopterleri ve İHA'larla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin 'kış kampı' olarak kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda fotokopi kağıdı, yazıcı, masa ve sandalye dikkat çekti. Ayrıca, sığınakta hızar motoru, 2 voltmetre cihazı, 150 metre elektrik kablosu, 20 büyük pil, 2 piknik tüpü, yazıcı, 10 spor ayakkabı, 5 sırt çantası, tüplü ocak, soba, 10 şemsiye, 400 metre branda, 300 metre sera naylonu, 20 el feneri, 15 kilo tütün, 10 kilo toz deterjan, 250 tükenmez kalem ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ekiplerce imha edildi.


YORUMLAR
500
Tunceli'de terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi Tunceli'de terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:03 Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş
21:42 Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Beşiktaş-Kayserispor maçı başladı! Canlı anlatım
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
20:20 Kocaeli'de konuşan Bakanı Soylu kalabalığa böyle bağırdı: Seçim akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 22:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement