7 oy farkla muhtar seçildi - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesi Yarış köyünde muhtarlık seçimini 7 oy farkla Sami Yüksel kazandı.

Emet ilçesi Yarış köyünde bugün muhtarlık seçimi yapıldı. Saat 17.00'de oy kullanma süresi sona erdikten sonra yapılan sayım sonucunda, muhtarlık seçimine giren 3 adaydan Sami Yüksel 134 oy, Halil Özay 127 oy ve Nasuh Ünlüsoy 80 oy aldı. Bu sonuçla, 24 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden Mehmet Ali Tuncel'in yerine Sami Yüksel 7 oy farkla muhtar seçilmiş oldu. - KÜTAHYA