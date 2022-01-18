7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi - Son Dakika

7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi

HDP'nin çağrısı ile bir araya gelen EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve Halkevleri'nin temsilcileri, 3'üncü yol ittifakına ilişkin toplantı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında, 3'üncü yol ittifakı için Meclis'te grubu olmayan bazı siyasi parti ve örgütlerin temsilcileri Ankara'da bir araya geldi. Saat 14.00'te gerçekleştirilen toplantıya HDP, EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve Halkevleri'nin katıldığı öğrenildi. Ülke gündeminin konuşulduğu toplantıda ekonomi politikalarının yanı sıra ortak mücadele çalışmaları ele alındı. Toplantıda ayrıca 2023 yılında yapılacak seçimler için nasıl bir yol izleneceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Sona eren ilk toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, dün yaptığı açıklamada, "Meclis'te grubu olan partiler yok, Meclis dışından partiler. Esas itibarıyla adı kimi zaman 'Demokrasi İttifakı' kimi zaman 'Halk İttifakı' olarak adlandırılan bir 3'üncü yol ittifakının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinin yapılacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla 'Millet İttifakı'nın içindeki partiler yer almayacak" demişti.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,