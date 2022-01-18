Üye Girişi
7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi - Son Dakika

7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi

18.01.2022 19:32
7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi

7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldiHDP'nin çağrısı ile bir araya gelen EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve Halkevleri'nin temsilcileri, 3'üncü yol ittifakına ilişkin toplantı yaptı.

7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi

HDP'nin çağrısı ile bir araya gelen EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve Halkevleri'nin temsilcileri, 3'üncü yol ittifakına ilişkin toplantı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında, 3'üncü yol ittifakı için Meclis'te grubu olmayan bazı siyasi parti ve örgütlerin temsilcileri Ankara'da bir araya geldi. Saat 14.00'te gerçekleştirilen toplantıya HDP, EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve Halkevleri'nin katıldığı öğrenildi. Ülke gündeminin konuşulduğu toplantıda ekonomi politikalarının yanı sıra ortak mücadele çalışmaları ele alındı. Toplantıda ayrıca 2023 yılında yapılacak seçimler için nasıl bir yol izleneceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Sona eren ilk toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, dün yaptığı açıklamada, "Meclis'te grubu olan partiler yok, Meclis dışından partiler. Esas itibarıyla adı kimi zaman 'Demokrasi İttifakı' kimi zaman 'Halk İttifakı' olarak adlandırılan bir 3'üncü yol ittifakının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinin yapılacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla 'Millet İttifakı'nın içindeki partiler yer almayacak" demişti.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi - Son Dakika


Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek         
19:47
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
19:46 Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
19:31 Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
19:24 Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!
19:23 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11
19:21 Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj
18:46 Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi
18:29 Singapur'da yaşanan olayda, iş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi
17:54 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
17:44 İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 20:05:48. #1.11#
SON DAKİKA: 7 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement