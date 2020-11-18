7. Perakende Teknolojileri Konferansı - Son Dakika

7. Perakende Teknolojileri Konferansı

18.11.2020 18:03
7. Perakende Teknolojileri Konferansı, System.String[]

Boyner Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, grup olarak kusursuz müşteri deneyimi sunmak için gerekli bütüncül kanal anlamına gelen Omnichannel yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, "Şu anda bizim boyner.

Boyner Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, grup olarak kusursuz müşteri deneyimi sunmak için gerekli bütüncül kanal anlamına gelen Omnichannel yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, "Şu anda bizim boyner.com satışlarımız toplam satışımız içinde pandemi etkisini ayırsanız bile yüzde 20 seviyelerine geldi. Morhipo'yla birlikte grubun satışı yüzde 40'lar seviyesinde. Zaten "omni" olmak zorundayız. Bunun ikinci bir alternatifi yok." dedi.

Çamurdan, 7. Perakende Teknolojileri Konferansı'nda düzenlenen "Yeni Normalde Omnichannel Başrolde" panelinde yaptığı konuşmada, tüm dağıtım ve iletişim kanallarının entegre ve kesintisiz bir şekilde kullanılarak kusursuz bir müşteri deneyimi sunulması anlamına gelen Omnichannel çözümleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Boyner Grubun 30 yıldır faaliyetlerinin odağına müşterilerini oturttuğunu ifade eden Çamurdan, perakende enstrümanlarının tamamını müşteri ihtiyaçlarına en doğru cevap verebilecek şekilde kullandıklarını anlattı.

Çok kategorili mağazacılık alanında faaliyet gösterdiklerini aktaran Çamurdan, sadece kendilerine ait 550'nin üzerinde marka ile tüketiciye hizmet sunduklarını söyledi.

Çamurdan, şöyle konuştu:

"Müşterimiz bir spor ayakkabı aldığında, 'Bunun çocuk modeli yok mu? Çocuğumla aynı modeli giyinmek istiyorum' diyor. Normalde herhangi bir spor mağazasında bunu sormaz ama bizim mağazamızın çocuk kategorisi de olduğu için bu soruyla karşılaşabiliyoruz. Bütün bunların sonunda zaten teknolojinin, online alışverişin son 10 yıldaki gelişimine bakarsak, bunun ardından 8-9 aylık pandemi etkisini de düşünürsek ivme 3-5 katına çıktı. Hem ihtiyaç hem de gelişim anlamında."

Türkiye'de mağazalarında ilk ücretsiz Wi-Fi hizmetini sunan marka olduklarını anlatan Çamurdan, perakendenin artık ürünle değil deneyimle öne çıkan bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Grubun içinde Omnichannel kavramını artık "all-line" olarak isimlendirdiklerini aktaran Çamurdan, müşteri deneyimini iyileştirmek için sürekli iyileştirmeler yaptıklarını kaydetti.

"Boyner Grubun kültürü zaten 'Omni kültürünü' besliyor"

Çamurdan, grubun satışlarına ilişkin, "Şu anda bizim boyner.com satışlarımız toplam satışımız içinde pandemi etkisini ayırsanız bile yüzde 20 seviyelerine geldi. Morhipo'yla birlikte grubun satışı yüzde 40'lar seviyesinde. Zaten "omni" olmak zorundayız. Bunun ikinci bir alternatifi yok." ifadelerini kullandı.

Kişiselleştirme, mağaza içi servisler, satış sonrası servisler gibi konularda sürekli bir inovasyon arayışı içinde olduklarını anlatan Çamurdan, günümüzde mağazaya gelen müşterilerin son derece bilinçli geldiğini söyledi.

Çamurdan, şu bilgileri verdi:

"Müşteri mağazaya bilinçli ve deneyimli bir şekilde geliyor. Çok hedefli bir şekilde geliyor artık. Bu bizi de diri tutuyor, geliştiriyor. Kariyerimde eskiden bir ayakkabı markası yönetiyordum. Kunduracılık diye bir şey vardı ve o kunduracı gelirdi anlatırdı ayakkabıyı. 'El işçiliğiyle yapılmış, şöyle deri' diye. Zaten artık müşteri geldiğinde onu bilir halde geliyor. Geçen gün bizim bir mağazada yaşadım, 'Yok canım, o öyle değil' dedi bir müşteri anlatan satıcıya. Satış elemanı da kendini geliştirmek zorunda. Yani sadece işin dijital boyutu değil aslında eğitsel boyutu da gelişiyor, toplamda hep birlikte gelişiyoruz ve bunun ana noktalarından biri de 'Omni kültürü' oluyor sanırım.

Boyner Grubun kültürü zaten 'Omni kültürünü' besliyor. Perakendenin ihtiyaçları ve Kovid'in ivmeyi artırması bizleri Omnichannel konusunda çok daha konsantre olduğumuz bir döneme getirdi."

"Dijitali hayatımızın her noktasına oturtmaya çalışıyoruz"

MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, günümüz tüketicisinin ürüne istediği yerden ulaşmak ve istediği yerden teslim almak istediğini belirterek, MediaMarkt olarak bu ihtiyaçlara göre bir çalışma modeli kurguladıklarını söyledi.

Tüketici taleplerinin markaları Omnichannel yatırımlarına sevk ettiğini anlatan Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"İster mobilden ister mağazadan ister ekrandan, nereden başlarsa yolculuk, hepsini birbirine bağlayabilmeniz lazım. Biz de bunun bilincinde olarak yıllar önce dijitalleşme konusunda adımlarımızı attık. Burada ana vizyonumuz olan 'Kaliteli, hızlı büyüme' çerveçesinde ilerliyoruz. Şu anda Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi olarak tabii liderin üzerine de düşen görevin bu olması lazım. Burada da bütün yenilikleri getiriyor olması lazım tüketicilerine. Biz de bunu yaparken bir yandan olabildiğince kategori yönetimimizi iyi yapmak, bir yandan çalışanlarımızı doğru eğitmek, bir yandan müşteri memnuniyetlerini en yukarıya çekmek için müşteri yolculuklarını analiz ederek burada dijitali hayatımızın her noktasına oturtmaya çalışıyoruz."

"Mağazalarımıza kiosklar yerleştirdik"

Gökyıldırım, dijital eksenli hizmet sunarken mağazalarla e-ticareti birbirine bağlama konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, altyapı yatırımlarıyla sistemleri birbirine entegre ettiklerini anlattı.

Kuvvetli bir e-ticaret altyapısını kurduktan sonra buna, doğru ödeme modellerini entegre ettiklerini aktaran Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Sistemleri entegre ederken önümüze fırsatlar çıktı. Örneğin, internetten satın alıp mağazadan teslim almak konusunda bir fonksiyon geliştirdik. Arkasından mağazada bulunan müşteriye internetteki her şeyi sunabilmek için mağazada sipariş konusunu hayata geçirdik. Bunun için ilk etapta mağazalarımıza kiosklar yerleştirdik. Bir de bu 'sonsuz raf' dediğimiz dönemin de başlangıcı oldu aynı zamanda. Mağazada olan olmayan bütün ürünleri bir 'sonsuz raf'la sunabildik müşterilerimize.

Ardından mağazadaki çalışanlarımızın her birine gerekli yazılıma sahip bir tablet vererek mağazadan sipariş oluşturmayı hayata geçirdik. Yani mağazaya geldiğinde orada olmayan bir ürünü bizim herhangi bir depomuza ya da müşterimizin istediği herhangi bir noktaya veya yine o mağazaya getirme fonksiyonunu hayata geçirdik."

Gökyıldırım, son olarak da mağazadan yakındaki adreslere teslimat hizmetini de hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Müşterilerimizin yenilikçi proje ve fikirleri devreye almalarına yardımcı oluyoruz"

Logo Perakende Çözümleri Satış Direktörü Kutadgu Aslan, bir teknoloji şirketi olarak şirketlerin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynadıklarını söyledi.

Kovid-19 pandemisinin tüm şirketlerin dijital dönüşümüne öncülük ettiğini aktaran Aslan, "Dünya öyle bir değişik durumla karşılaştı ki şirketler bu nahoş durum nedeniyle daha önceden kendilerine sunulan dönüşüme hızla adapte olmaya başladı." dedi.

Omnichannel yatırımlarının önemini önceden fark etmiş şirketlerin pandemi sürecine daha hazırlıklı girdiğini anlatan Aslan, "Bugün herhalde bizler de dahil hiçbir şirketin dönüşmek gerektiğine karşı çıkmadığı bir dönemdeyiz. Biz dünyada nelerin değişeceğini ve dönüşeceğini ortaya koyarak çözüm ve hizmetlerimizi bu yönde bir plan dahilinde geliştiriyoruz. Bu da bize esneklik ve çeviklik kazandırıyor. Bu gibi kriz durumlarında altyapımızı kullanan müşterilerimizin bir taraftan yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesine eşlik ederken bir taraftan da yenilikçi proje ve fikirleri devreye almalarına yardımcı oluyoruz." bilgilerini verdi.

Logo'nun ilk cloud yatırımını perakende sektörüne çözüm üreten departmanı oluşturmak için yaptığını aktaran Aslan, "Logo ana omurgasındaki ERP ürünleri için de cloud'ın aşamalarını geliştiriyoruz. Birçok şirketin binlerce mağazasını regülasyonlara uygun olacak şekilde yurt içindeki en iyi data merkezlerinde işletiyoruz. Şirketlerin sunucuymuş, veri tabanıymış, güvenlik donanımları, yazılımlarıymış, bu sistemlerin bakımlarıymış... Şirketlerin perakende mağazacılık yazılımları çerçevesinde bu gibi teknik konulardan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Markalarla daha çok yenilikçi iş fikirleri konuştuğumuz, daha az teknik detaya girdiğimiz bir iş modeliyle çalışıyoruz biz." diye devam etti.

Mağazacılık, Türkiye, Boyner, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. Perakende Teknolojileri Konferansı - Son Dakika


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