7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
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