Son Dakika Haberleri: 7 PKK/YPG'li terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 7 PKK/YPG'li terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

7 PKK/YPG'li terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir.

7 PKK/YPG'li terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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