Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (4) - Son Dakika
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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (4)

22.08.2022 16:18
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (4)

7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜUşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangın, 7 saatte güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangın, 7 saatte güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (4) - Son Dakika

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