Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (4)

7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangın, 7 saatte güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Uşak, Güncel, Son Dakika
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