7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi! - Son Dakika
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7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!

20.03.2022 20:36
7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!

Türkiye'de etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce, Bolu, Ardahan, Giresun, Kars, Amasya, Siirt yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Türkiye'de etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilde eğitim ve öğretime ara verildi. O iller arasında Düzce, Bolu, Ardahan, Giresun, Kars, Amasya, Siirt yer aldı.

KARS

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor. Öte yandan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Kapu, hava muhalefeti nedeniyle üniversite yönetiminin 21 Mart Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verdiğini bildirdi.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

ARDAHAN

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarınıntatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AMASYA

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

SİİRT

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Ardahan, Amasya, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

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