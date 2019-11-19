Son Dakika Haberleri: 7 sivilin şehit olduğu Kulp iddianamesi kabul edildi
Son Dakika 3. Sayfa 7 sivilin şehit olduğu Kulp iddianamesi kabul edildi - Son Dakika

7 sivilin şehit olduğu Kulp iddianamesi kabul edildi

6 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin de yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

7 sivilin şehit olduğu Kulp iddianamesi kabul edildi, System.String[]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin de yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince bölgede yol çalışması yapıldığı tespit edildi.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül'de terör örgütü PKK mensupları, odun kesmeye giden işçilerin bindiği araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlemiş, olayda 7 sivil şehit olmuş, 10 sivil de yaralanmıştı. Olayın ardından HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay tutuklanmıştı. 5'i tutuklu 7 sanık ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay ile tutuksuz sanıklar Y.Ç. ve Ü.F.'nin, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, tasarlayarak öldürmek, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek, terör örgütü propagandası yapmak ile suç ve suçluyu övmek suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.


İddianamede, patlama sonrası 1 metre derinliğinde 2 buçuk çarpı 1 buçuk metre ebatlarında çukur oluştuğu, hazırlanan patlayıcının uzaktan radyo frekans komutalı olarak hazırlandığı belirtilerek, söz konusu bölgede patlamadan bir gün önce Kulp Belediyesince yol çalışmasının yapıldığının tespit edildiği bildirildi.


Davanın ilk duruşmasının aralık ayında yapılacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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