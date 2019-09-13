Son Dakika Haberleri: 7 sivilin şehit olduğu olay sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

7 sivilin şehit olduğu olay sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltında

1 saat önce

Diyarbakır'da, 7 sivilin şehit olduğu olayın ardından HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

7 sivilin şehit olduğu olay sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltında, System.String[]

Diyarbakır'da, 7 sivilin şehit olduğu olayın ardından HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.


Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından emniyet müdürlüğü ekipleri geniş çapta operasyon başlattı. Operasyon sonucunda HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin K. ile Fen İşleri Müdürü Şener A. gözaltına alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeden havadan ve karadan operasyonların sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı: HDP ilçe başkanı gözaltında
7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 sivilin şehit olduğu olay sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]