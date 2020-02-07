7 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Çaykur Rize spor Başkanı Hasan Kartal: Kulüp borçlarından başkan, yönetim kurulu hatta delegeler sorumlu olmalı
" Rizespor'a başkan olduğumdan beri 1 lira vermedim""30 yıldır kamulaştırma yapılmayan spor alanları var""Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkmamasının sebebi 4-5 kulüp, Türk futbolu toslayacak"
SÜPER LİG20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
FENERBAHÇESarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
GALATASARAYSarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ17.00 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
TRABZONSPORBordo mavili takım bugün yapacağı son antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor
BASKETBOLTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Roma - Bologna ( Mert Çetin, Cengiz Ünder)