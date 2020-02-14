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"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, FETÖ elebas¸ı Gülen'den dogˆrudan alınan talimat sonrası...
11 dakika önce
"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, FETÖ elebas¸ı Gülen'den dogˆrudan alınan talimat sonrası o¨rgu¨tu¨n emniyet ve yargı imamlarının u¨lkeye geri do¨nu¨s¸lerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:36 Kaynak: AA
"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, FETÖ elebas¸ı Gülen'den dogˆrudan alınan talimat sonrası o¨rgu¨tu¨n emniyet ve yargı imamlarının u¨lkeye geri do¨nu¨s¸lerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi.
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