"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, FETÖ elebas¸ı Gülen'den dogˆrudan alınan talimat sonrası o¨rgu¨tu¨n emniyet ve yargı imamlarının u¨lkeye geri do¨nu¨s¸lerinin akabinde Ankara Kızılcahamam 'da toplantı tertip edildiği belirtildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi