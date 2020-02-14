"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel '7 Şubat MİT Kumpası' iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü... - Son Dakika

"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü...

6 saat önce

"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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