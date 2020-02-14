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"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü...
6 saat önce
"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:18 Kaynak: AA
"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.
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