FETÖ üyelerinin 7 Şubat 2012'de, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu MI·T go¨revlilerini ifadeye c¸agˆırmasına ilişkin kumpas soruşturması sonucunda hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "13 Ocak 2012'de Diyarbakır DTP il binasında yapılan aramada ele gec¸irildigˆi iddia edilen Oslo'daki go¨ru¨s¸melere ait ses kayıtlarının olduğu harddiskleri FETÖ'nün yerleştirdiği" belirtildi.

I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ocak 2012'de Diyarbakır DTP il binasında yapılan aramada ele gec¸irildigˆi iddia edilen Oslo'daki go¨ru¨s¸melere ait ses kayıtlarının da bulundugˆu iki harddiske dair bilirkis¸i raporunun ayrıntılara yer verildi.

Harddiskler u¨zerindeki bilgilerin hangi tarihlerde kim veya kimler tarafından ne s¸ekilde olus¸turuldugˆunun ortaya çıkarılması için bilirkişi raporu hazırlatıldığı aktarılan iddianamede, bu raporda deliller üzerinde tespit edilen şüpheli durumlarla ilgili bilgilendirme yapıldığı anlatıldı.

Şüphe yaratan harddisk

Söz konusu raporda, harddisklerin masau¨stu¨ bilgisayarlarda kullanılan 3.5 inc¸, 500 GB kapasitesinde olduğu ve az sayıdaki küçük dosyaların, taşınması kolay olan flash bellekler yerine bu disklere kopyalanmasına dikkat çekildiği kaydedilerek, masau¨stu¨ bilgisayarlarda kullanılan 3.5 inc¸lik disklerin, normalde olması beklenen bilgisayar kasası ic¸inde degˆil, odanın farklı bir yerinde bulunduğu bildirildi.

Delil sayılan harddisklerin satın alma is¸leminin sahte oldugˆu ve bulunduğu odada ele gec¸irilen digˆer iki bilgisayarda hic¸ kullanılmadığı ifade edilen raporda, harddisklerdeki verilerin, alınmasından 9 ay sonra ilk defa eski verilerden bir iz kalmayacak s¸ekilde sıfırlandığı ve 9 ay sonra ilk defa kullanıldığı vurgulandı.

Raporda, her iki delil diskinde de herhangi bir is¸letim sistemi kurulumuna rastlanmamasının şu¨phe uyandırdığı ve hayatın dogˆal akıs¸ına ters du¨s¸tüğünün tespit edildiği belirtilerek, "delil 1" ve "delil 2" disklerinin aynı tarihte, aynı bilgisayara bagˆlanmak suretiyle formatlandıgˆı, fakat bu bilgisayarın aynı odada ele gec¸irilen farklı markalarda laptoplar olduğu ifade edildi.

Video paylaşım sitesine yüklenen ses kayıtları

Raporda, "13 Eylu¨l 2011'de 'Vimeo' adlı siteye yu¨klenen ve kamuoyunda 'Oslo go¨ru¨s¸meleri' olarak bilinen ses kaydının birebir kopyasının delil disklerinde bulunmadıgˆı, fakat bu ses kaydının 'delil 2' diskindeki 12 ses dosyasında yer aldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"13 Ocak 2012'de ele gec¸irilen delil disklerinin imajlarının olay yerinde alınmadıgˆı, bu harddisklerin bulundukları yere, bir s¸ekilde FETO¨/PDY amac¸ ve hedefleri dogˆrultusunda yerles¸tirildigˆi veya buraya konulmak ve sonrasında da aramada ele gec¸irilmek u¨zere bir kısım kis¸ilere verildigˆi degˆerlendirilmiştir. Dava dosyasında delillerin nasıl tas¸ındıgˆına dair herhangi bir belgeye rastlanmadıgˆı, delillerin imajlarının emniyet tarafından 21 gu¨n sonra 3 Şubat 2012'de o¨rgu¨t elebas¸ından operasyon talimatı gelmesi sonrasında alındıgˆı, ivedilikle incelendiği, o¨rgu¨t amac¸ ve hedeflerine hizmet edecek ses kayıtlarının bu disklerde bulundugˆu anlas¸ılmıştır."

Adım adım 7 Şubat MİT kumpasına

İddianamede, 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin, kumpas öncesi ve sonrasında neler yaşandığına ilişkin bir kronoloji de yer aldı.

Bu kronolojiye göre, "29 Ocak 2009'da, o zaman bas¸bakan olan Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta 'one minute' c¸ıkıs¸ını yaptı ve Bas¸bakanlık Mu¨stes¸ar Yardımcısı Hakan Fidan, Ocak-Şubat 2010 tarihlerinde bu görevinde ilk kez Oslo go¨ru¨s¸melerine katıldı.

Kronolojide, 7 Şubat MİT kumpasına giden diğer gelişmeler şöyle sıralandı:

"2010 yılı 4 Mart'ta Bru¨ksel'de Adem Uzun ses kayıtlarıyla birlikte go¨zaltına alındı.10 Nisan'da Fidan ABD'deki I·ran nu¨kleer go¨ru¨s¸melerine Tu¨rkiye'nin S¸erpa'sı olarak katıldı.16 Nisan'da Fidan, MI·T Mu¨stes¸ar Yardımcılıgˆına getirildi. 24 Mayıs'ta Fidan, MI·T Mu¨stes¸arı oldu. 31 Mayıs'ta I·srail Mavi Marmara gemisine saldırdı. Haziran'da Haaretz gazetesinde, 'Mossad'ın Hakan Fidan'ın atanmasından rahatsız olduğu' yönünde haberler c¸ıktı.1 Ağustos'ta İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın I·ran'a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsetti.

2011 yılı 6 Haziran'da PKK elebaşı O¨calan, barıs¸ konseyleri kurma konusunda hu¨ku¨metle anlas¸tıklarını ac¸ıkladı. 12 Haziran'da Tu¨rkiye genel sec¸imleri yapıldı, AK Parti yüzde 46,66 oy oranıyla birinci parti oldu. 14 Temmuz'da PKK Silvan'da silahlı saldırı gerçekleştirdi. 13 Eylül'de MI·T yetkililerinin PKK u¨yeleriyle Oslo'da yaptıkları bir go¨ru¨s¸meye ait oldugˆu iddia edilen ses kaydı internette yayımlandı. Yayımlanan ses kaydında, 'Hakan Fidan'ın, O¨calan'la ve PKK'lılarla Bas¸bakan Recep Tayyip Erdogˆan'ın talimatıyla ve o¨zel temsilcisi sıfatıyla go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨nu¨ ifade ettiği' belirtildi. 16 Eylül'de Alp Kagˆan Polatkan, Go¨lbas¸ı Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına ses kayıtlarına dair s¸ikayet dilekc¸esi sundu ve ifadesi Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderildi. 19 Eylül'de Bolu Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına Bolu Milletvekili Tanju Özcan MI·T go¨revlileri Hakan Fidan ve MI·T Eski Mu¨stes¸ar Yardımcısı Afet Güneş hakkında s¸ikayet dilekc¸esi verdi ve bu dilekc¸e de Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderildi. 12-19 Ekim tarihlerinde I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆının sorus¸turması kapsamında savcı Adnan Çimen, Gemlik Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına gönderdiği yazıda 1 Ocak 2010'dan 12 Ocak 2011'e kadar Öcalan'ın avukatlar ile arasında yapılan go¨ru¨s¸melerinin ses kayıtları ve ses c¸o¨zu¨mlerini istedi, 24 Ekim'de belgeler gönderildi. 22 Kasım'da O¨calan'ın avukatlarına yo¨nelik KCK operasyonu du¨zenlendi, 'polis birimlerinin o¨rgu¨tu¨n bu¨tu¨n mail trafigˆini ele gec¸irdigˆi, go¨zaltına alınanlar arasında Avukat I·rfan Dündar ve Gazeteci Cengiz Kapmaz'ın da bulundugˆu' belirtildi, 25 Kasım'da I·rfan Dündar serbest bırakıldı, Cengiz Kapmaz ise tutuklandı. 25-26 Kasım'da Bas¸bakan Erdoğan'ın ofislerine dinleme cihazları yerles¸tirildi ve Erdoğan o tarihte ameliyat oldu. 5 Aralık'ta MİT'in haber elemanı Murat Şahin yakalanıp tutuklandı. 19 Aralık'ta cumhuriyet savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gizli tanık 'Bahar'ın MI·T'le ilgili 49 sayfalık ifadesini aldı. 19 Aralık'ta I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce, gazeteci Mustafa Özer'in de aralarında bulundugˆu 66 kis¸i hakkında 'PKK/KCK faaliyetleri' konulu yazı Tero¨rle Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne go¨nderildi. 20 Aralık'ta PKK 'basın komitesi' yapılanmasına yo¨nelik c¸ok sayıda kis¸i go¨zaltına alındı. I·stanbul'da Mustafa Özer'in aralarında bulundugˆu 67 kis¸i yakalandı, 22 Aralık'ta Özer'in ifadesi alındı ve 23 Aralık'ta serbest bırakıldı, 26 Aralık'ta Ankara Cumhuriyet Bas¸savcıvekili Nuri Yiğit, mu¨s¸teki Alp Kagˆan Polatkan tarafından s¸ikayet edilen Bas¸bakanı Recep Tayyip Erdoğan ve MI·T go¨revlileri hakkındaki sorus¸turmanın 2011/3611 nolu sıraya kaydedilmesi ve bu numara u¨zerinden sorus¸turmaya devam edilmesi istendi. 27 Aralık'ta MI·T I·stanbul Bo¨lge Bas¸kanlıgˆınca I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına 'bilgi/belge talebi' konulu yazı go¨nderildi. 28 Aralık'ta Uludere olayı yaşandı, hemen ardından o do¨nem 'cemaat' olarak anılan tero¨r o¨rgu¨tu¨ne ait yapıya mensup c¸evreler olayın mesuliyetini MI·T'e yu¨kleyen haberler yapmaya bas¸ladı, 28-29 Aralık'ta MI·T, Bas¸bakanlık ofislerindeki dinleme cihazları buldu. 29 Aralık'ta Azadiye Velat gazetesinin imtiyaz sahibi Menderes Öner'in MI·T ile ilgili ifadesi alındı.

2012 yılı 7 Ocak'ta Seyfettin Akın isimli s¸ahıs kundaklama eylemleri gerekçesiyle yakalandı ve MI·T ile irtibatı konusunda s¸u¨pheli olarak ifadesi alındı. 11 Ocak'ta mu¨s¸teki Alp Kagˆan Polatkan'ın s¸ikayetiyle ilgili takipsizlik kararı verildi. 12 Ocak'ta 11 il 67 adreste yakalama-arama kararı verildi. 13 Ocak'ta DTP Diyarbakır il binasında yapılan aramada, Oslo go¨ru¨s¸melerine ait ses kayıtlarının bulundugˆu harddiskin ele gec¸irildigˆi belirtildi. 13 Ocak'ta savcı Sadrettin Sarıkaya imzasıyla 19 kişi hakkında go¨zaltı kararı verildi. 16 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı müştekiler Alp Kagˆan Polatkan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın s¸ikayet dilekc¸elerinin aynı evrakta soruşturulmasına karar verdi. 27 Ocak'ta savcı Sarıkaya TEM'e gönderdiği yazıda, 'PKK'ya yo¨nelik c¸alıs¸malar kapsamında bir kısım devlet go¨revlileriyle ilgili gizli tanıklarla sorus¸turma s¸u¨phelileri Cengiz Kapmaz, I·rfan Dündar, Mustafa Özer ve Menderes Öner'in o¨nemli beyanlarda bulunduklarını' belirterek gerekli araştırmanın yapılmasını bildirdi. 31 Ocak'ta bazı MİT yetkililerinin kullandıkları telefon hatları tespit edildi ve 3 ay su¨reyle dinlenilmesi kararı alındı. 3 Şubat'ta DTP Diyarbakır il binasında ele gec¸irilen harddisk, Bilis¸im Suc¸ları ve Sistemleri S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne imaj alınması maksadıyla go¨nderildi, 4-5 Şubat'ta I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ harddiskte yer alan ses kayıtlarının c¸o¨zu¨mu¨nü yaptı. 7 Şubat'ta Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan, eski Mu¨stes¸ar Emre Taner ve eski Mu¨stes¸ar Yardımcısı Afet Güneş ile istihbarat c¸alıs¸anları Yas¸ar Hakan Yıldırım ve Hu¨seyin Emre Kuzuoğlu s¸u¨pheli sıfatıyla ifadeye c¸agˆrıldı."

7 Şubat 2012'den takipsizlik kararı alınan 22 Mart 2013'e

İddianamedeki kronolojik sıralamaya göre, 7 Şubat 2012'den sonra, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü görevden alındı, 8 Şubat'ta 22 kişi tarafından Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına, Bas¸bakan Erdoğan ve MI·T go¨revlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 10 Şubat'ta kolluk birimlerince MI·T personeli Hu¨seyin Emre Kuzuoğlu ve Yas¸ar Hakan Yıldırım'ın yakalanması maksadıyla MI·T Bo¨lge Bas¸kanlıgˆına gidildi.

Yine 10 Şubat'ta savcı Sarıkaya imzasıyla Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderilen talimat yazısı dogˆrultusunda, MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan s¸u¨pheli olarak, Bas¸savcıvekili Hu¨seyin Görüşen tarafından telefonla ifadeye c¸agˆrıldı, savcılar Sarıkaya ve Adem Özcan imzasıyla MI·T go¨revlileri hakkında yakalama kararı c¸ıkartıldı.

Sonraki süreç ise iddianamede, şöyle aktarıldı:

"11 Şubat'ta MI·T go¨revlilerini ifadeye c¸agˆıran savcı Sadrettin Sarıkaya sorus¸turmadan alındı. 13 Şubat'ta savcı Adem Özcan imzasıyla MI·T'e go¨nderilen yazıda Mustafa Özer, Menderes Öner, Seyfettin Akın, Cengiz Kapmaz, Murat Şahin'in kurumla ilis¸kileri soruldu, savcı Bilal Bayraktar imzasıyla s¸u¨pheli Emre Taner, Fatma Afet Güneş, Hakan Fidan, Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım ile ilgili evraklar ayrı soruşturmaya kaydedildi. 'Fıratnews.com' isimli internet sitesinde Zu¨beyir Aydar'ın, 'PKK-MI·T go¨ru¨s¸melerini polis sızdırdı' konulu haberin tespit tutanagˆı hazırlandı. 17 Şubat'ta MI·T Kanunu TBMM'de degˆis¸tirildi ve sorus¸turma bas¸bakanın iznine bagˆlandı. 18 Şubat'ta savcı Bilal Bayraktar imzasıyla MI·T go¨revlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. 20 Şubat'ta Bilal Bayraktar Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderdigˆi yazıda MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınmasına ilis¸kin talimatın iade edilmesini istedi. 23 Şubat'ta soruşturma belgeleri, fezleke ve ekleri 5 torba ic¸erisine 23 klaso¨r olarak Bas¸bakanlık'a go¨nderildi. 11 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca Cumhuriyet Bas¸savcıvekili Hu¨seyin Görüşen imzasıyla I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderilen yazıda soruşturma için Başbakanlıktan izin alınıp alınmadığı soruldu. 18 Mayıs'ta savcı Bayraktar Başbakanlık'tan izin talebinde bulunulduğunu bildirdi. 14 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderilen yazıda dosya hakkında yetkisizlik kararı verildigˆi ve dosyanın I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderildigˆi bildirildi, sorus¸turma dosyasının kısıtlanmasına karar verildi. 23 Kasım'da savcısı Adem Özcan imzasıyla 2012/2360 sayılı sorus¸turmanın 2012/483 sayılı sorus¸turmayla birles¸tirilmesine karar verildiği bildirildi. 30 Ocak 2013'te Bas¸bakanlık makamınca MI·T go¨revlileri hakkında sorus¸turma izni verilmemesine karar verildi. 22 Mart 2013'te I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı MI·T go¨revlileri hakkında takipsizlik kararı verdi."

"Erdoğan'ın ameliyatını fırsat bildiler"

İddianamede, 7 S¸ubat 2012 tarihli MI·T kriziyle ilgili 2011 yılı sonbaharında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi konsu¨ltasyon yaptırdıgˆı ve ameliyat ic¸in gu¨n alındıgˆı belirtilerek, bu durumu fırsat bilen FETO¨'nün ilk etapta stratejik hedef olarak go¨ru¨len MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan ic¸in hazırlanan planı yu¨ru¨rlu¨gˆe koydugˆu ifade edildi.

Sorus¸turmayı yu¨ru¨ten FETO¨ mensuplarının sorus¸turmalarda genellikle ihbar, tanık, gizli tanık, suc¸ uydurma ve yalan ifadelere bas¸vurduğu, I·stanbul ve Ankara'da yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmaların ic¸eriklerinin aynı oldugˆu, bir birine denk bir tarihte is¸lemlerin bas¸ladıgˆı kaydedilen iddianamede, örgu¨tu¨n kumpas s¸eklinde kurguladıgˆı ve yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ digˆer sorus¸turmalara bakıldıgˆında so¨zde Selam-Tehvid sorus¸turması o¨rnegˆinde oldugˆu gibi 7 S¸ubat sorus¸turmasının da I·stanbul ve Ankara'da aynı sorus¸turma ic¸erikleriyle es¸ gu¨du¨mlu¨ bic¸imde yapıldıgˆı anlatıldı.

İddianamede, yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmalara bakıldıgˆında, operasyondan kısa su¨re o¨nce tespit tutanaklarının tanzim edildigˆi, digˆer sorus¸turmalarda da (o¨rnegˆin so¨zde Selam-Tehvid Kudu¨s Ordusu) aynı s¸ekilde aceleyle tutanak düzenlendiğinin go¨ru¨ldu¨gˆu¨ belirtilerek, bu sorus¸turmada ve digˆer sorus¸turmalarda legal bic¸imde yapılan toplantı ve bulus¸maların illegal gibi go¨sterilerek tespit tutanagˆı haline getirildiği vurgulandı.