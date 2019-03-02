Son Dakika Haberleri: 7 Suçtan Sabıkalı Cezaevi Firarisi Bir Kişiyi Bıçakladı

7 Suçtan Sabıkalı Cezaevi Firarisi Bir Kişiyi Bıçakladı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan kişinin cezaevi firarisi H.B. olduğu anlaşıldı.

7 Suçtan Sabıkalı Cezaevi Firarisi Bir Kişiyi Bıçakladı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan kişinin cezaevi firarisi H.B. olduğu anlaşıldı. Polis, zanlıyı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

Olay, Barış Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husümet olduğu öğrenilen H.B. ile R.B. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cezaevi firarisi H.B (24), elindeki bıçağı R.B'nin bacağına saplayarak olay yerinden kaçtı. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.B, buradaki tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Polis, zanlıyı saklandığı Selçuk Mahallesi'ndeki evde kıskıvrak yakaladı. H.B'nin cezaevi firarisi ve 7 sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca geçen hafta meydana gelen motosiklet kazasına karışıp olay yerinden kaçanın da aynı kişi olduğu tespit edildi. H.B ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu Avcılar'da Yaralı Bulunan Kadının Oğlu "Babam Balkondan Attı" Dedi

Sağlık Ocağında Doktora Saldırı Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 15:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 Suçtan Sabıkalı Cezaevi Firarisi Bir Kişiyi Bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]