7 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yerköy mahallesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi, dışarıda yakılan ateş közünün çadırın içine alınması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Tedavisi süren 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ