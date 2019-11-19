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"7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri" ödülleri sahiplerini buldu
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması Bakan Varank'ın ödülleri sahiplerine sunması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:57 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması
Bakan Varank'ın ödülleri sahiplerine sunması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (4)
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