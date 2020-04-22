7 tepeden 7 kıtaya

Piyanist İdil Biret'in "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen eseri İstanbul Boğazı'nda icra edeceği "#7tepeden7kıtaya" konserinde, tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak.



Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz 'Kız Kulesi'nde, neyzen Yavuz Akalın 'Ayasofya'da, udi Murat Bağdatlı 'Topkapı Sarayı'nda, flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt 'Galata Kulesi'nde, tamburi Özer Özel ile kemençe sanatçısı Aslıhan Özel 'Dolmabahçe Sarayı'nda, kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili de 'Pierre Loti Tepesi'nde performans sergileyecek.