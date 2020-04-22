"7 tepenin şehrinden 7 kıtaya"  konserinin tanıtım filmi yayınlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlanacak konserin tanıtım filminde İstanbul
'un simge yapılarına yer verildi.Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret
'in de arasında bulunduğu sanatçılar Ayasofya
, Topkapı, Galata
Kulesi, Dolmabahçe, Kızkulesi, Pierre Loti
ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tüm dünyaya konser verecek. Konserler, 'youtube/iletisimbaskanligi' kanalından saat 19.00'da yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek. İstanbul'dan tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik çağrısında bulunulacak.
- İstanbul