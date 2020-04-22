"7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" konserinin tanıtım filmi yayınlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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