7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Kuzey Irak'a düzenlenene hava harekatında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak
'a düzenlenene hava harekatında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 5 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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