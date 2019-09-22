Son Dakika Haberleri: 7 terörist işte böyle etkisiz hale getirildi
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7 terörist işte böyle etkisiz hale getirildi

56 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda silahları ile birlikte 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

7 terörist işte böyle etkisiz hale getirildi, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda silahları ile birlikte 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.


İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün cephaneliği de imha edildi. Eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İHA'larla tespit edilen teröristlerin başlarına bomba yağıyor. - ANKARA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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