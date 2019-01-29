7. Tsyd Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) İzmir
Şubesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen TSYD Ege
'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda ödül kazananlar belli oldu.
TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamada, şube başkanı Bahri Okumuş, yönetim kurulu üyeleri ve İzmir'i genel merkezde temsil eden isimlerin katılımıyla 2018 yılında Ege Bölgesi'nde başarılı olanlar belirlendi.
Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası
ve TFF Süper Kupa
'yı kazanan Akhisarspor, yılın takımı oldu.
Diğer kategorilerde ödül kazananlar şöyle:
Yılın antrenörü: Yılmaz Göktekin (Artistik Cimnastik Milli Takımı)
Yılın sporcuları: Yasemin Ecem Anagöz (Ok), Yılkan Timurşah (Yelken), Bengisu Avcı (Yüzme) ve Vahap Şanal
(Satranç)
İzmir sporuna katkı: İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu
İzmir'de yılın sosyal sorumluluk ödülleri: MahalleBiz Spor Kulübü Derneği, "Pınar Karşıyaka
Sosyal Sorumluluk Tribünü"
Spora Adanmışlık Ödülü: Dr. Bülent Zeren