Son Dakika Haberleri: 7. Tsyd Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

7. Tsyd Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

2 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda ödül kazananlar belli oldu.

7. Tsyd Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda ödül kazananlar belli oldu.

TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamada, şube başkanı Bahri Okumuş, yönetim kurulu üyeleri ve İzmir'i genel merkezde temsil eden isimlerin katılımıyla 2018 yılında Ege Bölgesi'nde başarılı olanlar belirlendi.

Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, yılın takımı oldu.

Diğer kategorilerde ödül kazananlar şöyle:

Yılın antrenörü: Yılmaz Göktekin (Artistik Cimnastik Milli Takımı)

Yılın sporcuları: Yasemin Ecem Anagöz (Ok), Yılkan Timurşah (Yelken), Bengisu Avcı (Yüzme) ve Vahap Şanal (Satranç)

İzmir sporuna katkı: İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu

İzmir'de yılın sosyal sorumluluk ödülleri: MahalleBiz Spor Kulübü Derneği, "Pınar Karşıyaka Sosyal Sorumluluk Tribünü"

Spora Adanmışlık Ödülü: Dr. Bülent Zeren

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: AA

İzmir, Ege, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor
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