7 ülkede daha virüs tespit edildi - Son Dakika
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7 ülkede daha virüs tespit edildi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) dünyada yayılmaya devam ediyor.

7 ülkede daha virüs tespit edildi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) dünyada yayılmaya devam ediyor. Son olarak 7 ülkede daha virüs vakası görüldü. Virüsün tespit edildiği ülke sayısı 46'ya ulaştı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Cezayir, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Norveç, Pakistan ve Romanya'da da ilk koronavirüs vakaları doğrulandı. 7 ülke ile birlikte virüsün yayıldığı ülke sayısı 46 oldu. Ayrıca, Çin özel idari bölgesi olan Hong Kong ve Makao'da da virüs vakaları görülmüştü.

Çin dışında en çok virüs vakaları Güney Kore'de görülürken, Avrupa'da ise bu ülke İtalya. Güney Kore'de 13 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve 1595 kişi de hasta. İtalya'da ise 12 kişi hayatını kaybetti ve 453 kişi de hasta.

Rusya, Güney Kore'ye ve Güney Kore'den olan uçuşları virüsün yayılmasına önlem olarak kısıtladı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlara Güney Kore ve İtalya'ya seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 801'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 82 bin 164'e yükselirken; Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, ülkedeki virüs ölüm oranının şu anda yüzde 3.40 olduğu ve bununla birlikte uzmanların enfeksiyon büyüme hızı oranında bir düşüş olduğunu belirttiği bildirildi.

Çin'in dışında daha önce virüs tespit edilen 39 ülke şunlar:

İtalya, Japonya, İran, Singapur, ABD, Tayland, Bahreyn, Tayvan, Almanya, Kuveyt, Avustralya, Malezya, Fransa, Vietnam, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Kanada, Irak, Umman, Filipinler, Hırvatistan, Hindistan, İsrail, Lübnan, Finlandiya, İsveç, Rusya, Avusturya, Afganistan, Nepal, Kamboçya, Belçika, Kuzey Makedonya, İsviçre, Brezilya, Mısır, Yunanistan, Sri Lanka


Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İtalya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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