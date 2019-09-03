7 ülkede milyonlarca adım çocuklara için atılıyor

YÜZ BİNİ AŞKIN GÖNÜLLÜ CEREBRAL PALSY'Lİ ÇOCUKLAR İÇİN

HAREKETE GEÇTİ!

2011 yılında Avustralya'nın öncülüğünde başlatılan ve 7 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi "Steptember"a destek veren katılımcılar, 3 Eylül'den itibaren adımlarını Cerebral Palsy'li çocuklar için atmaya başladı.

Cerebral Palsy'li çocukların ücretsiz rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerine ulaşmalarına destek olma amacı taşıyan "Steptember" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 3 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında günde 10.000 adım atılacak ve 31 Ekim'e kadar da bağış toplanacak.

Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, "Steptember her yıl Eylül ayında Avustralya, Fransa, Hollanda, New York, Singapur, Yeni Zelanda'da eş zamanlı düzenleniyor. Bu yıl Steptember'a, "Her adım bir umut" sloganıyla 3 Eylül - 31 Ekim arasında CP'li çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu için bağış toplanması hedefiyle büyük bir heyecanla başladık. Vakfımızın temel amacı CP konusunda farkındalık yaratmak, daha çok CP'li çocuk ile ailelerine ulaşmak için kaynak geliştirmek. Cerebral Palsy Türkiye olarak 5 yılda Steptember bağışları ile 1.233 çocuk ve ailesine ulaştık." dedi.

40 FARKLI FİZİKSEL AKTİVİTE DESTEĞE DÖNÜŞÜYOR

Evgin, "Eylül boyunca devam edecek Steptember'a kaydolan gönüllülerimiz, hem Cerebral Palsy'li çocukların hayatlarına dokunacak hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralamış olacaklar. Araştırmalara göre, bir ofis çalışanı günde ortalama 3 bin adım atıyor. Geri kalan 7 bin adımı sadece yürüyüş yaparak değil, koşarak, bisiklete binerek, yüzerek ya da dans ederek tamamlayabilirler. Steptember.org.tr web sitesinden 4 kişilik Steptember takımınızı kurarak kaydolabilir, Steptember kit'inizde yer alan adım sayar ya da telefonunuza indireceğiniz uygulama aracılığı ile 40 farklı fiziksel aktiviteyi otomatik olarak adım sayısına çevirerek farklı sporları da yapabilirsiniz. Herkesi iyilik için harekete geçmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Projeyle 5 yılda yaklaşık 2,5 milyon liranın üzerinde bağış toplandığını aktaran Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl daha fazla CP'li çocuk ve ailesine destek olmak istiyoruz. Steptember'da bu yıl da 50'den fazla kurumun değerli çalışanları "Steptember İyi Niyet Elçisi" olarak kampanyamıza dahil oldular. Tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, destekçilerimizin artmasını diliyoruz"