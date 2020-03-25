7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci, Türkiye'ye getirildi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 7 ülkeden 2 bin 721 öğrencinin, tahliye işleminin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci, Türkiye'ye getirildi, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 7 ülkeden 2 bin 721 öğrencinin, tahliye işleminin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

'14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR'

Öğrencilerin, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinasyonunda ulaşımlarının sağlandığını kaydeden Oktay, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun, vatandaşlarımız asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:28 Kaynak: DHA

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