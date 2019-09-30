Son Dakika Haberleri: "7. Ulusal Fıtık Kongresi" İzmir'de başlıyor
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"7. Ulusal Fıtık Kongresi" İzmir'de başlıyor

1 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi ile Fıtık Derneği iş birliğinde düzenlenen 7. Ulusal Fıtık Kongresi 3 Ekim'de İzmir'de başlayacak.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi ile Fıtık Derneği iş birliğinde düzenlenen 7. Ulusal Fıtık Kongresi 3 Ekim'de İzmir'de başlayacak.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin'in başkanlığını yapacağı kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirecek.

Ana teması "Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar'" olarak belirlenen kongrede, minimal invaziv girişimler, robotik cerrahi gibi birçok konu ele alınacak.

Kadavra kursu

Genç cerrahların deneyimli cerrahlarla bir araya gelerek tecrübelerini artıracağı kongrede, ilk defa "kadavra kursu" programı da başlatılacak.

Program kapsamında EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından EÜ Tıp Fakültesi ameliyathanelerinden kongre merkezine canlı yayın yapılacak.

Sosyal program kapsamında Karşıyaka Gediz Deltası'nda flamingoları izleme turu düzenlenecek. Ayrıca kültür turu ile İzmir'in diğer kültürel ve ekolojik zenginlikleri de misafirlere tanıtılacak.

Kongre, 6 Ekim'de sona erecek.

İzmir, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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