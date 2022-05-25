7. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi yapıldı - Son Dakika
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7. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi yapıldı

25.05.2022 17:14
7. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi yapıldı

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Göker, Türkiye'de geçen yıl, 5 bin 200'ün üzerinde kök hücre nakli yapıldığını bildirdi.

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Göker, Türkiye'de geçen yıl, 5 bin 200'ün üzerinde kök hücre nakli yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Göker, yaptığı yazılı açıklamada, 7. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi'nin, 19-21 Mayıs arasında İstanbul'da hibrit olarak düzenlendiğini belirtti.

Kongreye, 284'ü sağlık uzmanı olmak üzere 368 ilgilinin katıldığını ifade eden Göker, organizasyon kapsamındaki 30 oturum ve panelin, canlı ve çevrim içi olarak ilgiyle takip edildiğini bildirdi.

Hakan Göker, kök hücre bağışının önemine işaret ederek, kan kanserlerinden lenf bezi kanserlerine, kansızlıktan metabolik hastalıklara kadar pek çok sağlık sorununun çözümünün kök hücre naklinden geçtiğini vurguladı.

Kök hücre bağışçılarının hayattayken hayat kurtarma şansı yakaladıklarını anlatan Prof. Dr. Göker, Türkiye'nin kök hücre naklinde Avrupa'nın yükselen değeri olduğunu ifade etti.

Kök hücre nakli işlemlerinde son 10 yılda yüzde 861, son 5 yılda ise yüzde 145 oranında artış yaşandığını aktaran Göker, "Türkiye'de 2021 yılında 5 bin 200'ün üzerinde kök hücre nakli yapıldı." bilgisini verdi.

Türkiye'nin kök hücre nakli sayısının, AB ülkelerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hakan Göker, "Ülke olarak kök hücre naklinde Avrupa'da dördüncü sıradayız. Artık önemli sayıda hasta yurt dışından nakil olmak için ülkemize geliyor. Artık ülkemiz yurt dışına nakil merkezleri kuruyor. Yurt dışından eğitim için ülkemize geliniyor. Ülkemiz nakil ihtiyacı olan mülteci hastalara da umut olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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